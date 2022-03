Cinecittà World: ingresso gratuito per i visitatori dei Musei Capitolini

A Roma patrimonio archeologico e divertimento si alleano. Per la nuova stagione Cinecittà World lancia un'iniziativa in collaborazione con il Campidoglio: chi si presenterà a Roma World con un biglietto dei Musei Capitolini entrerà gratuitamente al parco dedicato all'antica Roma che sorge accanto a Cinecittà World.

"Chi viene a Roma - ha sottolineato l'assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato - deve sapere che troverà un'offerta sempre più ricca e pianificata. Cultura e divertimento possono viaggiare insieme e l'una supportare l'altra in una sana collaborazione che punti a incrementare la proposta turistica e allo stesso tempo offra occasioni di svago ai visitatori e ai romani stessi".



Una carta in più, secondo l'amministratore delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini per convicere i turisti a rimanere nella Città Eterna più a lungo. "É ovvio - ha detto - che facciamo uno sforzo commerciale ma solo in questo modo possiamo aggiungere una mezza giornata o una giornata di permanenza a Roma e avere tutta una serie di ricadute su alberghi, trasporti e consumi accessori. Senza sinergie di questo tipo é difficile tornare ai numeri del 2019". A. D. A.