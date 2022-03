The Lovely Places, progetto di turismo internazionale fra Italia e San Marino

Entra nel vivo il progetto ‘The Lovely Places’, lanciato dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite e in collaborazione con il nostro Ministero del Turismo.

Si tratta di un marchio extraterritoriale in cui convergono, oltre a San Marino, le Regioni Emilia Romagna e Marche, per un totale di 116 comuni e 9 Castelli sammarinesi, che si esplicita in 12 itinerari in questo piccolo cuore d’Italia.



È stata progettata un’offerta turistica integrata, rivolta a una domanda turistica sempre più attenta ai temi della sostenibilità e dell’accessibilità del territorio.



Sono stati quindi valorizzati gli asset dell’offerta turistica comune, con la promozione di percorsi condivisi di carattere naturalistico, di itinerari e di percorsi di scoperta che enfatizzano l’identità dei territori.