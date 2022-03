Il mondo del wedding si dà appuntamento in Puglia

Semaforo verde per Business Tourism Management, evento che si svolgerà a Taranto dal 6 all’8 aprile prossimi.

Nel corso del workshop verranno affrontati alcuni dei temi chiave per lo sviluppo dei comparto turistico. Fra gli altri, emerge ‘Btm in Love’, il workshop dedicato al mondo del wedding che ha l’obbiettivo di fare focus sul territorio, sulle novità, sulle tendenze del wedding italiano e del destination wedding estero.



Ad alternarsi ci saranno panel, discussioni, incontri con professionisti, location esclusive, speaker nazionali e stampa, masterclass, laboratori creativi e un’esclusiva cena di gala. L’organizzazione delle giornate è in questo caso affidata a due specialiste del settore: Alessandra Campagnola, digital strategist e social media manager per il settore wedding e Laura d’Ambrosio, esperta di sales & marketing e hospitality business, ideatrici del progetto La Wedding Line. Ognuna delle tre giornate avrà un macrotema specifico: tradizione, innovazione e digitalizzazione, che saranno affrontati dai massimi esperti del wedding system. L’industria del wedding pre pandemia valeva circa 30 miliardi, di cui un miliardo nella sola Puglia ed è calata dell’85% a causa del rinvio delle celebrazioni e di feste a capienza ridotta. Nel 2022 si punta però a tornare a crescere.



“Tornare a fare eventi in presenza dopo due anni ci permette oggi di lanciare un messaggio importante sulla ripresa del turismo – spiega il fondatore di Business Tourism Management Puglia, Nevio D’Arpa (nella foto insieme a Mary Rossi) -. Le tante conferme che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane ci dicono che c’è tanta voglia di fare viaggi in Italia. Anche per questo vogliamo approfittare per lanciare un appello: ‘Fate il turismo, non la guerra’”.