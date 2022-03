Garavaglia: “Potenziare il binomio sport e turismo”

“Solo il cicloturismo in Europa vale 44 miliardi di euro per giro d’affari”. Questo l’esempio portato dal ministro del turismo Massimo Garavaglia (nella foto), nel suo intervento a Expo Dubai, per evidenziare lo stretto rapporto tra sport e travel.

In occasione dell’iniziativa “L’Italia mondiale dello sport e dei grandi eventi” ha sottolineato come le due realtà siano “un binomio veramente potente”. E ha aggiunto: “Per l’Italia è una grande occasione, dobbiamo solo lavorare in squadra e organizzarci”.



Come precisa ansa.it, il ministro ha sottolineato che a questo proposito “abbiamo voluto un piano strategico sul turismo sportivo”, volto a mappare il comparto, porre degli obiettivi e misurarli.



Un cammino che passa anche dai grandi eventi sportivi come il Giro d’Italia e ovviamente Milano-Cortina 2026.