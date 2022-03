Rimini, parte la ricerca di sponsor per l’organizzazione di eventi

Il Settore turismo del Comune di Rimini ha pubblicato un bando per individuare sponsor interessati a sostenere l’organizzazione degli eventi, delle iniziative o dei progetti di comunicazione che saranno organizzati dal Comune nei prossimi due anni, con l’obiettivo di reperire risorse aggiuntive per la copertura di parte dei costi di realizzazione o comunicazione degli eventi.

Il coinvolgimento di imprenditori e aziende private nella comunicazione delle attività è un passo importante in un momento di maturità di Rimini come destinazione turistica capaci di innovarsi, in grado di generare valore per una sempre più sinergica e fattiva collaborazione nei progetti e nel business... (continua su HotelMag)