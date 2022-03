Il Piemonte promuove la ‘neve’ a Ski Dubai

Il prodotto turistico montagna invernale del Piemonte, con i soggetti grafici di ‘Libertà Autentica’ e le declinazioni Gusto, Bellezza e Spirito, sono i temi della comunicazione della Regione Piemonte a Expo Dubai per tre mesi.

Come riporta Hotelmag la campagna, a cui VisitPiemonte ha collaborato, è predisposta negli spazi di Ski Dubai, frequentata da migliaia di visitatori. Gli allestimenti prevedono un wall branding di fronte allo Chalet Avalanche Café, con mappa di posizionamento del Piemonte, dei suoi comprensori sciistici e delle linee aeree per raggiungerlo; schermi digitali alla biglietteria d’ingresso e nel bridge, e pannelli lightbox retroilluminati.



“Dmo VisitPiemonte – ha sottolineato il presidente Beppe Carlevaris – affianca la Regione per far conoscere le eccellenze piemontesi e portare avanti una grande operazione di visibilità internazionale”.



Inoltre, nel Padiglione Italia di Expo Dubai vengono proposte le iniziative di ‘Piemonte Regione Europea dello Sport 2022’, oltre agli eventi sportivi di rilevanza mondiale dei prossimi anni, quali le Atp Finals di tennis e le Universiadi di Torino 2025.