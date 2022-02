Garavaglia: “Ancora presto per valutare  l’impatto della guerra sul turismo”

“È ancora presto per valutare l’impatto della guerra sul turismo, ma è chiaro che questo complica una situazione che stava avendo nuovi sviluppi”. Così il ministro Massimo Garavaglia sulle possibili ricadute del conflitto in corso in Ucraina sull’economia turistica italiana.

Ospite del programma di Radio 24 ‘Il caffè della domenica’, il titolare del dicastero del turismo ha sottolineato che, sul fronte dei flussi, “l’ordinanza del ministro Speranza ci mette in una condizione migliore e più competitiva di altri Paesi”, ma “è chiaro che ci sarà un drastico calo per quanto riguarda i turisti russi, bisogna vedere come andrà, ad esempio, con gli americani”.



Il ministro invita comunque a non tirare conclusioni affrettate. “Bisogna aspettare per valutare l’impatto della situazione, sperando sia positivo e veloce”, ha concluso.