Sardegna, via libera allo studio per un nuovo vettore regionale

In Sardegna si riaffaccia l’ipotesi, già prospettata diversi mesi fa dal Governatore Christian Solinas, di far nascere una compagnia aerea regionale. Il Consiglio regionale della Sardegna ha infatti dato il via libera all’emendamento della Giunta che prevede un finanziamento di 300mila euro per uno studio preliminare sulla possibilità di creare una nuova compagnia aerea sarda , “una newco – spiega il presidente Solinas – che gestisca il servizio aereo, partecipata dalla Regione totalmente o parzialmente”.

L’analisi sulla fattibilità del progetto sarà affidata dalla Regione a una società specializzata in ricerche di mercato. Secondo il presidente, infatti, - come riporta La Nuova Sardegna - “prima di fare delle scelte occorre analizzare tutti gli aspetti sul piano finanziario, su quello industriale e su quello legale”.