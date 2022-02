Venezia e Verona: al via il biglietto unico integrato

Ha preso il via la fase di sperimentazione del nuovo biglietto unico integrato tra Venezia e Verona. L’iniziativa, promossa dalla Regione Veneto in accordo con gli enti di governo del trasporto pubblico delle due città, ha l’obiettivo di testare soluzioni MaaS (Mobility as a Service) su un territorio complesso.

Il biglietto integrato regionale, che ha una durata di 24 ore dalla validazione, si legge su Hotelmag, integra trasporto pubblico locale e condiviso (bike sharing) su un’unica piattaforma tecnologica che consente la pianificazione del viaggio, l’acquisto del biglietto per viaggiare su mezzi di trasporto diversi, la gestione dei reclami e dei rimborsi.



Gli obiettivi del progetto sono diversi: diminuire il congestionamento del traffico privato sulle strade; migliorare la qualità dell’aria; mettere in rete mete turistiche grazie anche alla disponibilità di un’ingente quantità di dati sul trasporto. Il biglietto semplificherà l’accesso e la fruizione dei servizi.



Sono coinvolte, nell’operatività, Avm/Actv Venezia e Atv Verona, Trenitalia e Clear Channel.



La sperimentazione durerà circa sei mesi, con l’obiettivo di arrivare, nei mesi successivi, al coinvolgimento di tutte le province regionali.