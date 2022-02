Federturismo: “Bene l’ordinanza di Speranza, ora aprire a Russia e Cina”

Bene l’ordinanza del ministro Speranza che allenta le restrizioni per chi arriva dall’estero in Italia, ma servirebbe al turismo inbound ancora un tassello per completare l’opera.

“Serve riconoscere la validità dei vaccini non approvati dall’Ema, come lo Sputnik, per incentivare il recupero dei turisti russi e cinesi, un bacino indispensabile per la nostra economia”. Lo dice la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, che festeggia la decisione di allentare le restrizioni di viaggi, anche in vista delle prossime vacanze di Pasqua.



“Attendavamo da giorni con ansia un provvedimento che, considerato il miglioramento del quadro epidemico, consentisse di allentare alcune restrizioni in essere nel nostro Paese prevedendo per gli arrivi dei turisti extra europei le stesse regole (come l’abolizione della quarantena) valide per i viaggiatori dell’Unione europea – dice Lalli -. L’ordinanza del ministro Speranza è un passaggio fondamentale, ma anche una decisione imprescindibile in vista delle prossime vacanze pasquali che consentirà all’Italia di non rimanere indietro rispetto alla maggior parte dei nostri competitor che godevano di minori vincoli già da tempo”.



Altro tema positivo il superamento del “nodo delle certificazioni cartacee, che se non risolto avrebbe potuto rappresentare un ostacolo per il ritorno della clientela americana, grande assente ormai da due anni”.