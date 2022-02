Touring Club Italiano lancia la nuova Guida Rossa Friuli Venezia Giulia

Debutta oggi nelle librerie la nuova Guida Rossa Friuli Venezia Giulia, realizzata dal Touring Club Italiano in collaborazione con PromoTurismoFVG.

La guida conduce all’esplorazione della regione lungo itinerari che individuano aree omogenee per peculiarità storico-geografiche e ambientali, dalla Carnia alle Alpi Giulie, dalla costa alla bassa pianura.



Una parte importante è riservata alla descrizione delle maggiori città, in cui è più denso il patrimonio artistico e museale: da Trieste a Udine e Gorizia.



Focus anche sugli antichi centri ricchi di tesori di storia e arte come Grado, Aquileia, Palmanova, Spilimbergo, Cividale del Friuli, Tolmezzo; e mete come il castello di Miramare e la Villa Manin, a Passariano.



A introdurre la guida un testo dello scrittore friulano Emilio Rigatti.

“La nuova edizione della Guida Rossa Friuli Venezia Giulia – spiega in una nota l’ente di promozione turistica della regione - è un importante tassello del piano strategico che PromoTurismoFVG sta portando avanti da anni per posizionare il Friuli Venezia Giulia nelle guide turistiche internazionali con l’aggiornamento o l’aumento della foliazione e la creazione ex novo di nuove guide”.