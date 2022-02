Messina, Assoturismo: “Per poter ritornare i turisti hanno bisogno di regole chiare”

Ora bisogna correre, perché chi arriva tardi alle riaperture per l’estate è spacciato. Vittorio Me”ssina, presidente nazionale di Assoturismo, non ha dubbi: la discussione su un nuovo modello di destagionalizzazione dell’offerta va fatta, certo, ma non subito.

Ora, invece, bisogna pensare a programmare l’estate, perché i turisti hanno bisogno di certezze, altrimenti sceglieranno i competitor.



"Serve una normativa certa"

Il primo punto, il più scottante, è dunque quello riguardante le regole: “Chiediamo norme chiare che ci consentano di poter programmare la ripartenza - spiega Messina in un’intervista a Today -. Quello che a noi oggi lascia molto titubanti è il non poter contare su una normativa certa che ci consenta di programmare: il turismo è esclusivamente programmazione e noi vogliamo arrivare tra i primi assieme ai nostri Paesi competitor, che sono la Spagna, la Francia e la Grecia che già si stanno e si sono attivati in tal senso. Chi arriva per ultimo ha perso e noi oggi rischiamo di perdere”.



Il ruolo del marketing e il modello Sorrento

La programmazione, dunque, è la priorità, ma un ruolo di primo piano è rivestito anche dal marketing: “Dobbiamo promuovere meglio e di più all’estero la destinazione Italia, tra le più desiderate e, in questo momento, sicure del mondo. I nostri competitor lo stanno già facendo" spiega Messina.



Un esempio da seguire potrebbe essere quello di Sorrento che, spinta dalla necessità di rialzare la testa dopo una crisi lunga due anni - nel comune di Sorrento l'87% delle famiglie vive di turismo - ha pensato di ricostruire da zero il proprio modello turistico, partendo proprio da una massiccia attività di marketing territoriale, sia all'estero che nei confini nazionali. Si è pensato ad un nuovo logo e ad un nuovo slogan – ‘Sorrento Aspetta Te’ -, ma allo stesso tempo, si è ideato un programma di eventi sia per l’estate che per l’inverno, in modo da rendere Sorrento attrattiva per i turisti anche nei mesi di spalla, grazie a un cartellone che include musica, teatro, danza, cinema, ma anche trekking, automobilismo, gare di vela e alter attività sportive.



Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid; via dunque alla campagna di vaccinazione per gli operatori turistici, all'adeguamento delle strutture ricettive alle norme anti-Covid, a mezzi di trasporto green e ad una integrazione digitale tra i vari servizi. L'obiettivo? Superare i 3 milioni di presenze, registrate nel pre-pandemia.