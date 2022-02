Olimpiadi Milano-Cortina: la bandiera olimpica in Italia

La bandiera olimpica è arrivata a Malpensa.

Oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sventolato la bandiera olimpica sulla scaletta dell’aereo atterrato a Malpensa che trasportava la delegazione di Milano-Cortina andata a Pechino per prendere il vessillo con i 5 cerchi e portarlo in Italia.

Grande emozione per l’arrivo della bandiera, testimoniata da Sala, che ha postato un video del momento sul suo profilo Instagram. "C'è la fase della celebrazione e poi quella del lavoro. Il momento della celebrazione è stato davvero emozionante, ora arriva la fase più importante quella del lavoro" - ha detto il sindaco di Milano -. Nella fase lavorativa c'è una parte operativa per preparare una straordinaria edizione”.



"Qui a Malpensa c'è la piena consapevolezza del senso del dovere di noi di Milano-Cortina. Ci deve far riflettere ogni istante, sentiamo una grande responsabilità chiara e forte. Abbiamo gli occhi del mondo addosso” ha aggiunto il presidente del Coni Giovanni Malagò.



Alla conferenza stampa hanno presenziato anche Arianna Fontana, Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Amos Mosaner, freschi medagliati a Pechino.