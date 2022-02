Cultura Crea: 50 milioni per le imprese da Invitalia

Sono ancora disponibili 50 milioni di euro per Cultura Crea, l’incentivo di Invitalia che sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale.

Promosso dal ministero della Cultura e gestito da Invitalia in attuazione del Pon Fesr “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 lo strumento, come riporta Hotelmag offre contributi a fondo perduto e mutuo agevolato (entrambi fino al 40% della spesa e fino al 45% per le donne e i giovani) per startup, imprese consolidate, imprese sociali o reti d’impresa.



La Campania assorbe il 35% delle imprese ammesse, oltre che delle risorse già erogate, che in tutto ammontano a oltre 35 milioni di euro, mentre la Sicilia è la seconda regione più attiva, a cui da poche settimane è stata estesa la possibilità di finanziare lo sviluppo di imprese già consolidate.



Tra i vantaggi dell’incentivo Cultura Crea: disponibilità di un contributo per il capitale circolante pari al 50% delle spese di investimento; agevolazioni per le opere murarie, nella misura del 15% del programma complessivamente ammesso; possibilità, per l’impresa, di fare riferimento a uno o più attrattori culturali che siano collegati all’attività svolta e non solo al territorio in cui opera; disponibilità, su richiesta, di un servizio di tutoring per lo startup di impresa, sino a un valore massimo di 10mila euro.