Governo al lavoro su “un intervento di ampia portata” per frenare il caro bollette. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio direttamente dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, in visita a Genova.

Sotto il pressing delle associazioni di categoria di vari settori economici, l’Esecutivo si appresta quindi a porre rimedio all’aumento dei costi energetici, che sta mettendo in ginocchio diverse realtà imprenditoriali.



Il provvedimento, scrive Corriere.it, potrebbe esser varato già nei prossimi giorni.



Ossigeno per gli hotel

Una buona notizia, in particolare, per l’hotellerie. Nelle scorse, sulle colonne de Il Messsaggero, il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha ribadito che “il caro bollette colpisce duramente il settore dell’accoglienza”. Un problema che mette ulteriormente in difficoltà le strutture alberghiere, già duramente colpite dal calo delle presenze dovuto alla pandemia e alle restrizioni ai viaggi. “Alla minore domanda – ha conclueso - si sommano gli extra costi per l’energia e in queste condizioni non è semplice per le aziende del settore restare in piedi”.