‘Italia Smart Working Place’, cresce il progetto per chi vuole viaggiare e restare connesso

Potenza entra nella rete ‘Italia Smart Working Place’, il progetto lanciato dalla piattaforma di business travel Everywhere Tew per chi desidera scoprire nuovi territori senza rinunciare al lavoro.

Il progetto punta a far incontrare Host (strutture ricettive, territori, borghi), Experience Designer, Aziende di produzione locale e i cosiddetti viaggiatori “Tewer”, coloro che accettano questo cambiamento di life style e vivono il viaggio, l'esperienza e il lavoro in maniera integrata, attivando così un processo di destagionalizzazione dei flussi turistici nei vari territori, ciascuno ricco di valori, tradizioni, cultura, enogastronomia, tutte da scoprire e conoscere.



“Intendiamo puntare sul rilancio turistico della nostra città partendo dall’anima di questo territorio – spiega in una nota Alessandro Galella, assessore all’Ambiente, Energia e Turismo della città di Potenza - dalla prossimità che si respira attraversando le nostre strade. Vogliamo raggiungere dei viaggiatori differenti in grado vivere e valorizzare il nostro Borgo-Città”.



L’offerta di Everywhere Tew si rivolge in particolare alle aziende italiane e straniere. “Ripensando all’Italia come meta ideale per gli smart workers e nomadi digitali di tutto il mondo – commenta l’ing. Mariarita Costanza, cofondatrice di Everywhere Tew e rappresentante dell’Associazione Startup Turismo – accogliamo con entusiasmo la scelta della comunità potentina, che con lungimiranza ha puntato su una vocazione turistica più sostenibile, aprendo il proprio territorio a nuovi flussi di viaggiatori e coinvolgendo le migliori forze produttive e realtà associative della città”.