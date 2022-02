Cambi di colore: un’altra regione in arancione, ma si va verso ‘una nuova fase’

Si allunga l’elenco delle regioni in arancione. Da oggi anche le Marche abbandonano la fascia gialla per l’inasprirsi del quadro epidemiologico.

L’ultimo monitoraggio sull’evoluzione dei contagi, ha registrato, infatti, nella regione un tasso di occupazione delle terapie intensive al 26,3% (il più alto in Italia) e delle aree mediche al 33,1%.



Verso una nuova fase

Resta invariata la situazione nelle restanti aree dell’Italia. Ma, nonostante non sia ancora superata definitivamente la quarta ondata, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha lanciato segnali di fiducia sui prossimi mesi. “Siamo al 91% di italiani over 12 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid - ha dichiarato ad Ansa.it -, l’88% ha due dosi e ha completato il ciclo primario e quasi 35 milioni di italiani hanno fatto il booster. Questo ci mette nelle condizioni di poter aprire una fase diversa nella lotta al Covid”.



Secondo il ministro si apre un nuovo capitolo nell’evoluzione della pandemia. “Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti – ha continuato -. Dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere massima prudenza, ma per la prima volta da molte settimane guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al Covid”.