Visitare Montecristo: il calendario delle date disponibili per accedere all’isola

Da domani sul sito del Parco Nazionale Arcipelago Toscano sarà a disposizione il calendario 2022 delle visite all’isola di Montecristo, che per quest’anno propone 23 date. La prima uscita è fissata per il 19 marzo; ultima escursione programmata per il 25 settembre.

La visita, organizzata dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba); in due casi – venerdì 17 giugno e venerdì 9 settembre – le partenze sono programmate con partenza ed arrivo a Porto S. Stefano, con scalo all’Isola del Giglio.



Ogni data del calendario consente la visita a sole 75 persone.



Montecristo è infatti una delle isole più importanti per la tutela della biodiversità dell’Arcipelago Toscano e del Mar Tirreno, un luogo fragile dal punto di vista ambientale la cui fruizione, da sempre contingentata, richiede il rispetto di specifiche regole di comportamento e modalità organizzative gestite dall’Ente Parco.