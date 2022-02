Valmontone in chiave Far West, il 9 aprile riapre MagicLand con grandi novità

Lavori in corso a MagicLand, il più grande parco divertimenti sito a Valmontone - alle porte di Roma - che, il prossimo 9 aprile, darà il via alla stagione 2022 che si prospetta ricca di sorprese.

A seguito di un importante investimento, infatti, all’interno del parco verrà realizzata una nuova area tematica - sarà inaugurata il giorno della riapertura - in perfetto stile Far West. Un’ambientazione altamente suggestiva in grado di catapultare gli ospiti nel vecchio West, tra pionieri e cowboys.



Tra le novità Wild Rodeo, attrazione ad alto tasso di adrenalina in grado di stupire i più coraggiosi assicurando un divertimento “selvaggio”. Ulteriori dettagli in merito verranno svelati nelle prossime settimane.



Livia Fabietti