Nasce Etruskey per il rilancio turistico del Lazio

Si chiama Etruskey ed è la nuova iniziativa turistica che coinvolge 12 comuni del Lazio e 31 privati. Una rete nata per raccontare l'Etruria meridionale, un territorio capace di attrarre anche gli italiani e dunque una possibilità importante in un periodo in cui la prossimità caratterizza la travel industry.

Capofila del progetto è CoopCulture, il progetto è stato finanziato con 250mila euro da parte della Regione Lazio e nelle prime fasi prevede la creazione di un marchio d’area, una piattaforma di promo-commercializzazione, un piano di comunicazione web e social, pacchetti turistici tematici e partecipazione a eventi di settore. L'obiettivo è attirare nuove fette di mercato.



“Mettere insieme una compagine così complessa è stato il primo traguardo, per nulla scontato”, ha dichiarato Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture e presidente di Etruskey ad artribune.com. “ll prossimo step da raggiungere sarà quello di offrire forme di turismo esperienziale di alta qualità: culturale, ambientale, termale ed enogastronomico”. G. G.