Il distretto turistico 'Venezia Orientale' cresce con altri 11 comuni

Sono 11 i comuni veneti che entrano a far parte del Distretto turistico ‘Venezia Orientale’. È quanto stabilito dal nuovo decreto firmato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e che fa seguito alla delibera di Giunta della Regione Veneto con cui era stata approvata la proposta di modifica territoriale del distretto, ai fini dell’ampliamento dello stesso.

I Comuni interessati da questo intervento normativo, si legge su Hotelmag, sono: Jesolo, Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, Torre di Mosto. Questi si aggiungono ai comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San. Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto.



“Il distretto turistico è uno strumento utilissimo per fare rete e per produrre segmenti collaborativi tra le distinte realtà locali – sottolinea un comunicato del ministero del Turismo -, ai fini di una ottimizzazione delle risorse turistiche, storiche e culturali e per una valorizzazione e per un rilancio delle stesse, specialmente nell’emergenza pandemica”.