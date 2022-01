La Thuile, tornano gli sciatori: inverno positivo

Una stagione con alti e bassi ma un bilancio finale positivo. La Thuile tira le somme dell’inverno, dopo un novembre da tutto esaurito e un dicembre con un leggero calo delle prenotazioni.

La stagione è stata dominata dagli italiani, con qualche arrivo da Usa, Olanda, Russia e Gran Bretagna.



“Nonostante le restrizioni governative, volte a contenere la diffusione dei contagi, la successiva introduzione del Green Pass rafforzato, unitamente al passaggio attuale in zona arancione – sottolinea l’assessore al turismo di La Thuile Dario Bandito – l’intenso lavoro di riposizionamento della nostra immagine ci ha comunque permesso di ottenere, in questo periodo di riapertura della stagione invernale, risultati soddisfacenti, sia per quanto riguarda gli impianti di risalita che per gli albergatori e i ristoratori”.