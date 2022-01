Prato e il turismo industriale immersivo

Le fabbriche di Prato e provincia, le più antiche e quelle moderne, diventano oggetto di una nuova esperienza di viaggio per appassionati di architettura industriale, moda e design. Un nuovo prodotto turistico, si legge su Hotelmag, che prevede appuntamenti ogni ultimo fine settimana del mese da gennaio a maggio e che si presenta in maniera articolata: le manifatture diventano una sorta di ‘teatro’, ospitano eventi e raccontano storie ed emozioni, portando il turista a esplorare il più grande distretto tessile d’Europa.

“Un’idea originale per un itinerario non solo di archeologia industriale ma che racconta una realtà economica tuttora viva – ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. Andare in fabbrica come in un museo può essere un modello anche per altri distretti industriali”.



