Liguria senza turisti russi: arriva la richiesta di riconoscere Sputnik

Anche l’assessore al Turismo della Liguria, Gianni Berrino, (nella foto) appoggia la tesi secondo la quale il Governo dovrebbe riconoscere, autonomamente dalle decisioni Ue, la validità del vaccino Sputnik, riaprendo così le porte ai turisti provenienti dalla Russia.

I turisti russi, prima del Covid, rappresentavano un’importante fetta di mercato anche per la Liguria (oltre 200mila presenze registrate nelle strutture ricettive nel 2019), sottolinea Berrino; “adesso invece – dice l’assessore - l’Italia per loro è off limits perché impossibilitati a prenotare alberghi e ristoranti”.



Per questo l’assessore auspica che il Governo prenda esempio da Croazia e Grecia, che da tempo hanno deciso di accettare sul loro territorio anche gli immunizzati con il vaccino russo.