Romagna, una campagna tv per il mercato tedesco

Il 2022 per l’Emilia Romagna si apre all’insegna della promozione turistica sui mercati di lingua tedesca: è partita la campagna tv, in cobranding con Wetter.com, che prevede uno spot con 1.050 passaggi televisivi su canali tv nazionali e su canali specializzati, si legge su Hotelmag, con una programmazione concentrata in gennaio, marzo e giugno, su fasce orarie strategiche, che garantirà 115 milioni di potenziali contatti in Germania.

Protagonista dello spot una famiglia tedesca proveniente da Monaco di Baviera: girato in Romagna, il vedo si conclude con il claim “Nichts liegt näher” (“Niente di più vicino!”) e verrà diffuso sulle piattaforme online di Apt Emilia Romagna con una campagna sui canali YouTube e Facebook.



