Piemonte, Merlo: “I ristori per il turismo montano arriveranno”

I ristori ci saranno anche per il turismo montano invernale. A spiegarlo il sindaco di Pragelato e consigliere nazionale Anci Giorgio Merlo, che tira un sospiro di sollievo: la richiesta delle imprese turistiche piemontesi, delle realtà locali e delle associazioni che le rappresentano è stata accolta.

“Gli impegni concreti che arrivano da fonti del Governo Draghi - afferma - sono incoraggianti e significativi”. Una boccata d’ossigeno dopo le massiccia quantità di disdette per le feste natalizie, che si è aggirata sul 50%.



“Certo – aggiunge Merlo parlando ad Ansa - non saranno interventi a pioggia, ma mirati e selettivi. E come ovvio investiranno anche altri settori economici, dalla proroga della cassa integrazione al rifinanziamento della quarantena, fino ai problemi finanziari dei Comuni". E sottolinea un particolare importante: la volontà, da parte degli imprenditori della montagna, che la politica dei ristori non diventi una misura assistenziale, bensì “un elemento strutturale per non smantellare un asset produttivo fondamentale per l'economia”.