Bonus Terme, nessuna proroga: è scaduto l’8 gennaio

Sono scaduti l’8 gennaio scorso i termini per l’attivazione del bonus terme che, malgrado le numerose richieste di proroga per la fruizione, non è stato prorogato.

Lo comunica Federterme, che sottolinea come, malgrado le difficoltà operative e le disdette causate dalla pandemia, l’esecutivo non abbia voluto prorogare lo strumento, ma abbia solo prolungato il termine per le richieste di rimborso.



“Per chi non ha potuto attivare in tempo il bonus, Federterme ha chiesto una proroga di validità di 120 giorni dei bonus già emanati, ma nel caso il Governo non la accogliesse, dovranno essere riaperti i termini con un nuovo click-day per riassegnare le risorse ancora disponibili” dice l’associazione in una nota.



In questo caso, bisognerà nuovamente rivolgersi (via mail o sito web) alla struttura termale prescelta e presente sul sito di Invitalia, per l’emissione di un nuovo bonus.