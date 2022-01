Sicilia, wedding in spiaggia a San Vito Lo Capo

San Vito Lo Capo punta sul wedding e apre le spiagge per le cerimonie. Il Comune della località siciliana ha, infatti, dato il via libera alle celebrazioni di matrimoni e unioni civili sulle due spiagge di Baia Santa Margherita e Porticciolo: per la prima è stata deliberata un’area di circa 400 mq, con lo sfondo della Rina di Macari e del Monte Cofano, mentre per l’altra lo spazio riservato è di circa 200 mq.

“Sono già molte le coppie che scelgono il nostro comune per coronare la propria unione – ha detto Andrea Spada, assessore comunale di San Vito Lo Capo ai Servizi demografici... (continua su HotelMag)