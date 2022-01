Da lunedì solo 6 regioni in zona bianca

La zona bianca si restringe sempre di più. A partire da lunedì prossimo, 10 gennaio, saranno solo 6 le Regioni nella fascia minima di rischio.

Come riporta ilsole24ore.com, saranno Molise, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria e Campagna a restare in bianco. Passeranno infatti in zona gialla Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta, andandosi ad aggiungere a Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia.



Tuttavia, sempre stando a quanto riportato dal portale del quotidiano finanziario, Umbria e Campania sarebbero a un passo dal giallo. La Liguria invece si è avvicinata all’arancione ma, per questa settimana, resterà ancora in giallo. Bisogna inoltre sottolineare che, alla luce delle nuove normative, non ci sarebbero grosse differenze tra le restrizioni in zona bianca, gialla e arancione.