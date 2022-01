Milano, in piazza del Duomo un nuovo hotel al posto della libreria Mondadori

Il Comune di Milano è al lavoro per riqualificare il lato Sud di Piazza del Duomo, quello tra via Marconi e via Mazzini. Si punta così a valorizzare il palazzo accanto all’edificio del Portaluppi spostando la libreria Mondadori e liberando gli spazi da uffici e attività.

Come riporta il Corriere della Sera, la parte centrale del palazzo ha una destinazione precisa: la realizzazione di un hotel che avrà camere con vista sul Duomo.

L’immobile, in parte attualmente occupato dalla libreria Mondadori, è oggetto di un avviso di manifestazione d’interesse per la ricerca di soggetti interessati a riqualificare gli oltre 7.260 metri quadri complessivi, dal piano terra al quinto (più interrato e sottotetto), per farne un albergo con servizi e negozi connessi.



Nel frattempo, è arrivata la delibera per il trasloco della libreria in altri spazi dello stesso palazzo all’angolo con via Mazzini, dove si trovavano Galtrucco prima e Benetton poi. Il trasferimento di Mondadori si realizzerà nel corso del 2022. In considerazione del piano di investimenti, la concessione sarà di 18 anni.