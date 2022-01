Le Figaro: lo ‘spot’ per Torino sul giornale d’Oltralpe

Un weekend a Torino. È questo il consiglio che Le Figaro, una delle storiche testate francesi, ha dato ai suoi lettori.

Come riporta quotidianopiemontese.it, il giornale ha sottolineato la facilità con cui i francesi possono raggiungere il capoluogo sabaudo tramite i treni ad Alta velocità e ne ha evidenziato l’”eclettismo culturale e il gusto per le cose buone”.



La destinazione viene indicata ai lettori come l’ideale per una visita da 48 ore, ovvero un fine settimana. Le Figaro ha anche stilato una serie di visite ed esperienze da fare nella città durante il soggiorno, portando all’attenzione anche Venaria Reale.