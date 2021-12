Genova in realtà aumentata per il target famiglia

Mascotte digitali come guide turistiche. Genova ha dato il via a un nuovo progetto di accoglienza immersiva per famiglie e bambini.

Un nonno, si legge su Hotelmag, simbolo delle genovesità, un polpo a simboleggiare il legame della città con il mare, il Doge, una popolana e un Crociato per la storia di Genova; e poi Rubens e la dama dei Rolli, per testimoniare la ricchezza artistica e architettonica della città, sino alle figure di Cristoforo Colombo e Niccolò Paganini sono alcune delle mascotte che si animeranno con la realtà aumentata accessibile attraverso l’uso della app Visit Genoa, che guideranno i visitatori.



Per questo progetto di digitalizzazione dell’experience turistica sono state utilizzate le piastre georeferenziate posizionate in 163 punti di attrazione della città, innovandole e aggiungendo prodotti digitali innovativi. Il progetto prevede l’installazione di nuove piastre e attrazioni con realtà aumentata su tutto il territorio comunale. Le piastre georeferenziate del centro storico valorizzeranno inoltre i quattro tour già esistenti, con l’inserimento di audioguide in italiano e inglese. L’utente potrà attivare l’app Visit Genoa che, oltre ad accompagnare il turista nei tour, fornisce informazioni riguardo l’accoglienza e la ricettività turistica.