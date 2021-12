Turismo, dalla Sicilia 14 milioni di euro per la formazione dei disoccupati

È di 14 milioni di euro lo stanziamento della Regione Sicilia per l’attivazione di progetti formativi in azienda, finalizzati alla qualificazione o riqualificazione delle competenze di disoccupati e inoccupati. L’avviso, che riguarda anche le imprese operanti nel turismo e i comparti del terzo settore (oltre alle realtà del settore agroalimentare, manifatturiero, artigianale ed edilizio) è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Formazione Professionale e prevede che i progetti possano essere congiuntamente proposti dagli enti di formazione professionale e dalle aziende del territorio.

Il percorso formativo

Ciascun ente, in forma singola o associata, dovrà presentare una proposta progettuale che prevede un percorso formativo in aula, con una durata variabile compresa tra un minimo di 40 e un massimo di 120 ore, e una seconda fase in azienda attraverso un tirocinio in impresa, per il quale si dovrà prevedere la presenza di almeno un tutor aziendale ogni cinque allievi.



Entro i sei mesi dalla fine del percorso, spiega focusiciia.it, è garantito un risultato occupazionale attraverso l’inserimento in azienda di un numero di partecipanti non inferiore al 25% del totale. Sarà possibile accedere al portale, per la presentazione delle proposte progettuali, a partire dal 25 gennaio 2022 e fino al successivo 15 febbraio.



“Dopo il successo dei 64 progetti, finanziati con circa 10 milioni di euro, realizzati grazie alla prima edizione di questo progetto sperimentale per la Sicilia – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla – siamo riusciti a rispondere positivamente alle richieste del territorio con un nuovo e più cospicuo finanziamento”.