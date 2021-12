L’Enit cerca personale. L’Agenzia nazionale del turismo ha aperto le procedure di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 120 unità di personale non dirigenziale.

I bandi sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo e prevedono il reclutamento full time di 70 risorse (di vario profilo professionale) con inquadramento livello 2 del Contratto ollettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere; e di 50 risorse (profilo professionale assistente) con inquadramento di livello 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo – Aziende alberghiere.



Come candidarsi

Gli interessati possono inoltrare le candidature fino alle 23:59 del 7 gennaio 2022.



La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile a questo link.



I bandi e i requisiti richiesti per partecipare alle selezioni sono consultabili cliccando qui e qui