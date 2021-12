Le migliori mete per il wine tourism, Italia in vetta

L’Italia è la top destination per il wine tourism. A decretarlo è il The Wine Lover’s Index di Bounce, che indica le migliori mete per gli amanti del pregiato nettare di Bacco, analizzano fattori come il consumo e la produzione di vino, il numero di vigneti e dei tour enologici, nonché il costo medio di una bottiglia.

La Penisola si aggiudica la vetta con un punteggio di 8.28 su 10 per la sua varietà e lunga tradizione vinicola. “L’Italia – spiega Bounce nella motivazione - ospita alcune delle regioni vinicole più antiche del mondo. La più famosa delle quali è il Veneto, sede delle città di Venezia e Verona. L’Italia occupa il primo posto nella nostra classifica con circa 400 varietà di uve, c’è un vino per tutti i gusti. È anche il più grande produttore di vino nella nostra classifica producendo 82 milioni di ettolitri per 100.000 persone”.



Sul podio della top ten si piazzano il Portogallo, al secondo posto, e la Spagna, al terzo.



La classifica continua poi con Francia, Nuova Zelanda, Grecia, Cile, Argentina, Australia e Ungheria.