Tre Regioni verso il giallo dalla prossima settimana

Dal 3 gennaio l’Italia potrebbe essere un po’ più gialla. Secondo le stime basate sull’andamento epidemiologico, dalla prossima settimana potrebbero abbandonare il colore bianco ulteriori tre Regioni, ovvero Piemonte, Lazio e Lombardia. Ma a rischio ci sarebbero anche l’Emilia Romagna e la Sicilia. Come riporta ilsole24ore.com, sempre stando alle previsioni, la Liguria invece si starebbe muovendo verso l’arancione.

I cambi si andrebbero a inserire in una situazione che vede già 7 Regioni in giallo, ovvero Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Bolzano e Trento, Veneto.



Va comunque sottolineato che, dopo il decreto che ha ripristinato l’obbligo di mascherina anche all’aperto, di fatto non sussistono più differenze tra zona bianca e zona gialla a livello di misure anti contagio.