Turismo outdoor nel Garda trentino, arrivano i Garda Rangers

È stato fissato per venerdì 28 gennaio 2022 entro le 12 il temrine ultimo per presentare la candidatura per un posto tra i Garda Rangers, una squadra di persone qualificate che avranno il compito di controllare la rete escursionistica, gli itinerari per mountain bike, le falesie e le vie ferrate del Garda Trentino.

Il bando per queste figure professionali è stato indetto dall’Apt della zona nell’ambito del nuovo programma di Garda Dolomiti Spa ‘Stay Young’; l’obiettivo è la cura del patrimonio outdoor del territorio per poter sviluppare un concetto di turismo basato sul ‘Keep moving’, il tenersi in movimento approfittando dell’ampia offerta escursionistica.



Le competenze richieste

Secondo quanto riportato da ladige.it i Garda Rangers, suddivisi in squadre di minimo tre persone, saranno scelti sulla base di determinate competenze già acquisite, quali la formazione per la sicurezza base e per i rischi specifici sul lavoro, il trail building, la sistemazione di muri e pavimentazioni a secco e quella di sentieri e ripristino ambientale con interventi di ingegneria naturalistica.



Le squadre dovranno definire e coordinare i propri interventi con i responsabili tecnici dell’Outdoor Park indicati dall’Apt, che periodicamente provvederanno a dare indicazioni sugli interventi da svolgere.