Garavaglia: “Lockdown? Non se ne parla. Con precauzioni possiamo fare tutto, anche sciare”

“Di nuovo un lockdown, proprio non se ne parla”. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) sulla possibilità di nuove chiusure nel periodo delle feste di fine anno.

“Vorrei un bel Natale, un bel mesetto senza parlare di Covid”, ha detto durante un incontro tenutosi nel campus universitario di Lecce, riporta Ansa.it.



Salvare l’inverno

L’obiettivo è salvare la stagione sciistica. Perciò, per il titolare del dicastero del turismo parlare di possibili lockdown “è controproducente, perché innesca un clima di sfiducia che è l’ultima cosa che serve non solo al turismo, ma a tutti”.



Il ministro ha ribadito gli effetti delle chiusure sulla stagione invernale 2020/2021, che hanno portato a “perdere 10,2 miliardi di Pil”.



La strada, per Garavaglia, è quindi quella della convivenza con il virus, ma sempre con prudenza. “C’è ancora questo maledetto Covid, però abbiamo imparato a conviverci – ha dichiarato -. Ci mettiamo la mascherina, ci vacciniamo, teniamo le precauzioni e quindi, rispetto a un anno fa quando eravamo davvero chiusi in casa, oggi possiamo fare tutto, anche andare a sciare”.