Visittuscany ora disponibile anche in francese

Il sito di destinazione turistica della Toscana è ora tradotto in quattro lingue straniere. Come riporta Hotelmag si è aggiunta la versione in francese di Visittuscany.com, che si aggiunge a quelle in inglese, tedesco e spagnolo, oltre a quella in italiano.

Il portale, gestito da Fondazione Sistema Toscana per conto della Regione, raccoglie itinerari, idee, approfondimenti e schede su località, attrazioni, specialità enogastronomiche e artigianali.

Dall’inizio dell’anno Visittuscany ha registrato circa 3 milioni di utenti, 3,8 milioni di sessioni e 10,3 milioni di visualizzazioni di pagina; il 43% dei click proviene dalla consultazione delle versioni in inglese, tedesco e spagnolo.

“È importante mettere a disposizione dei visitatori strumenti sempre più completi e fruibili – sottolinea l’assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras -. Con questo nuovo tassello l’ecosistema digitale del turismo toscano si arricchisce per attrarre nuovi flussi e facilitare la ricerca di offerte e informazioni. La nostra campagna di promozione si declina anche per il pubblico francese, quindi era giusto avere una versione del portale anche in questa lingua”.



In occasione del lancio della nuova versione del sito, sulla piattaforma di inserimento delle offerte make.visittuscany.com, è possibile, per gli operatori, caricare le offerte, oltre che in italiano, inglese e tedesco, anche in francese e spagnolo. “Si tratta – sottolinea il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo – di un’ulteriore spinta verso la promozione digitale che ha già registrato i primi importanti risultati”.