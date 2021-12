Vada come vada, la stagione sciistica si salverà. A rassicurare il mercato è stato ieri il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in occasione della conferenza stampa di Federalberghi sulle vacanze di fine anno.



“Ci sarà una buona stagione invernale e non ci saranno chiusure perché - ha indicato Garavaglia - le regole sono tali per cui si può sciare addirittura in zona arancione. Non sembra neanche si vada verso un peggioramento così drastico dei numeri e, dunque, possiamo serenamente prenotare e goderci finalmente questo inverno”.



Garavaglia ha però sottolineato che una buona stagione non basta a risollevare i consuntivi delle aziende ancora in sofferenza. "Purtroppo ci sono in pancia i mesi del lockdown e anche - ha aggiunto - le chiusure dello scorso anno”.

Amina D'Addario