Cinecittà World si trasforma in un villaggio natalizio, ecco le nuove attrazioni

La magia del Natale sbarca a Cinecittà World. Fino al 9 gennaio il parco divertimenti alle porte di Roma si trasformerà in un villaggio natalizio dove vivere l'atmosfera delle feste con tanto di mercatino a tema, luminarie e persino la casa e il laboratorio di Babbo Natale.

Il ceo di Cinecittà World Stefano Cigarini ha spiegato che l'offerta del parco conterà in tutto su "quaranta attrazioni e sei spettacoli tutti i giorni". Tra le novità introdotte, il Regno del Ghiaccio, uno snow park al coperto dove gli ospiti potranno sperimentare quattro attrazioni legate alla neve, tra cui una pista di pattinaggio e un playground per arrampicarsi, e la chicca di I-Fly, una montagna russa virtuale per volare sopra le città del mondo insieme a Babbo Natale. Agli appassionati di cinema è invece dedicata Gocce di Cinema, uno schermo ad acqua sul quale sono proiettate le più belle scene dei film di Natale.



"Siamo il primo parco di Roma e - ha commentato Cigarini - il primo parco del Centro Italia per numero di visitatori. Abbiamo avuto una crescita importante dal 2016 al 2019 e oggi i dati ci dicono che stiamo ripartendo sui livelli del 2017 e che, se la situazione migliorerà, già l'anno prossimo potrà essere un anno record". A. D. A.