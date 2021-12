Gardaland Magic Winter al via: spettacoli e attrazioni per festeggiare il Natale

Taglio del nastro per Gardaland Magic Winter, l’evento invernale che trasforma il parco in un luogo dove trascorrere in allegria le festività natalizie.

“Quest’anno è fortissima la voglia di vivere il Natale e immergersi nella magica atmosfera delle feste insieme agli amici e alla famiglia - ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland - quindi noi siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti per una nuova edizione di questo evento sempre molto atteso che purtroppo lo scorso anno non si è potuto svolgere”



Grande inizio con il lungo Ponte dell’Immacolata fino all’8 dicembre, poi l’evento proseguirà nei weekend dell’11-12, del 18-19 e del 23 e 24 dicembre. Dal 26 dicembre il parco rimarrà aperto ininterrottamente tutti i giorni fino al 9 gennaio 2022.

Durante tutto il periodo sono disponibili le principali attrazioni - da quelle pensate per i più piccoli come Transgardaland Express alle family come Mammut fino alle più adrenaliniche come Raptor - ma la visita si arricchisce anche grazie a tanti allestimenti e animazioni che accompagnano i visitatori nelle loro giornate.



A Gardaland è anche possibile visitare il Magico Villaggio di Babbo Natale, rivisitato e ampliato dopo il successo delle scorse edizioni. Fra le esperienze tutte da vivere, la pista di pattinaggio su ghiaccio circondata da un souk arabo; Winter Express, allestimento situato presso il Villaggio Inglese con capolavori del modellismo ferroviario e Gardaland Memorabilia, esposizione di plastici che rappresentano le attrazioni più iconiche di Gardaland.



Anche la Miniland, l’ampia area all’interno di Legoland Water Park Gardaland nella quale sono stati riprodotti con i mattoncini Lego i monumenti più iconici del territorio italiano, rimarrà visitabile durante Gardaland Magic Winter.



Tanti poi gli spettacoli a tema per immergersi nell’atmosfera delle feste. A Gardaland Theatre in scena ‘Il favoloso emporio di Natale’; novità assoluta è la presenza, oltre che di una bambina protagonista dello show e di 4 ginnaste, anche di un’orchestra live composta da 14 elementi.

Lo spettacolo 'L’albero di Natale' attende i bambini al Teatro della fantasia, mentre presso l’Hacienda Miguel con ‘Los Mejores Deseo’ arrivano i colori del Messico. Gran finale delle fiabesche giornate di Gardaland Magic Winter è la parata che si sviluppa lungo le vie del parco raggiungendo poi Fantasy Kingdom per lo scenografico momento di accensione dell’Albero di Prezzemolo - addobbato per l’occasione con migliaia di luminarie – che si svolge alle 18 e culmina con l’arrivo di Babbo Natale sotto una nevicata.



Durante Gardaland Magic Winter è disponibile un biglietto combinato che includerà Gardaland Park, la Miniland e anche Gardaland Sea Life Aquarium.

Il parco e Gardaland Sea Life Aquarium sono aperti dalle 10,30 alle 18 fino all’8 dicembre, nei weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 dicembre, il 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022.