Via Francigena, partono i lavori sui percorsi dell’Emilia Romagna

Sentieri e piste ciclabili nuovi e più fruibili, percorsi protetti lungo le strade di grande traffico. Il tratto emiliano della Via Francigena è pronto a rifarsi il look.

Sono, infatti, previsti interventi di valorizzazione che riguardano i 138 km del percorso emiliano dello storico Cammino, che va dal Guado di Sigerico nel Comune di Calendasco al crinale appenninico nel Comune di Berceto. Grazie al coordinamento della Regione e al lavoro di squadra svolto con i territori, tra il 2022 il 2025 saranno realizzati i lavori per 1,6 milioni di euro di fondi ministeriali assegnati all’Emilia-Romagna nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione, sui 14 milioni complessivi distribuiti tra tutte le nove regioni coinvolte dal percorso. I Comuni della regione destinatari delle risorse sono 12, di cui sei in provincia di Piacenza, a cui vanno oltre 512 mila euro, e sei in provincia di Parma, per circa... (continua su HotelMag)