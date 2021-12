Italia.it entra nel vivo: arrivano i primi aggiornamenti

Il portale Italia.it si aggiorna. Si tratta di un primo passo verso l’attuazione del Pnrr, a cui seguirà la creazione del Tourism Digital Hub. È un primo minimale intervento, che segna l’inizio di un continuo aggiornamento che porterà il sito a diventare, nei prossimi 24 mesi, uno strumento a disposizione di operatori, viaggiatori e istituzioni, per la pianificazione sui mercati.

Nel breve termine verranno rilasciate le prime versioni di nuove prodotti, quali le infografiche settimanali sull’andamento del mercato, una dashboard per la consultazione dei dati turistici e lo schema di linee guida di interoperabilità del Tourism Digital Hub. In un’ottica b2c, nei prossimi mesi verranno integrati contenuti e strumenti offerti, con un processo di crescita costante. Dall’anno prossimo il sito sarà in 7 lingue... (continua su HotelMag)