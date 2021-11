Caorle, Natale sugli sci in riva al mare

Una pista di sci di fondo a due passi dal mare; un progetto cui nessuno aveva mai pensato finora, ma che diverrà realtà in occasione di ‘Caorle Wonderland’, maratona di eventi natalizi che segna la nascita della stagione invernale per la città di Caorle.

La grande novità dell’edizione in partenza il 4 dicembre è appunto la skii-country, una pista per praticare lo sci di fondo lunga 400 metri e posizionata a due passi dal mare, lungo il litorale cittadino. Adulti e bambini potranno utilizzarla tutti i giorni dal 4 dicembre al 9 gennaio, dalle 10 alle 20, portando con sé i propri sci oppure noleggiandoli direttamente sul posto.



Sarà presente infatti un apposito servizio di noleggio sci, oltre ad un servizio di controllo atto a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Un’occasione unica per provare lo sci in riva al mare. Il punto di partenza del percorso è situato nei pressi del Santuario della Madonna dell’Angelo e l’intera pista si sviluppa lungo la costa, accompagnando lo sciatore in un percorso suggestivo, con il mare da una parte e le luci natalizie della città dall’alta. La pista sarà realizzata con materiale sintetico dalla Neveplast, azienda italiana leader nella realizzazione di piste da sci artificiali in manto sintetico certificato.



Ad organizzare l’evento, Simone Tomasello, ideatore dello Street Food Festival. “Lo scorso anno siamo rimasti fermi per colpa della pandemia, quest’anno vogliamo tornare a vivere il Natale appieno, ma in sicurezza - dichiara -. La manifestazione si svolge all’aperto, ma moltissimi dei bar e dei ristoranti di Caorle terranno aperto. Abbiamo alzato l’asticella, allungando il nostro Wonderland di oltre un chilometro con nuove attrazioni e nuove proposte. Sarà un Natale indimenticabile: nelle passate edizioni abbiamo superato il mezzo milione di visitatori, quest’anno contiamo di superare questa cifra”.