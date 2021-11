Valle d'Aosta: crescita a doppia cifra per il turismo in estate

È un bilancio positivo quello della stagione turistica estiva della Valle d’Aosta. I dati relativi alle presenze e agli arrivi negli alberghi dei sette comprensori resi noti dalla Regione vedono infatti una crescita a doppia cifra per entrambe le voci.

Il periodo compreso tra giugno e settembre ha fatto segnare anche un ritorno degli stranieri, i cui arrivi sono aumentati del 31,36 per cento e le presenze di oltre 43 punti. Il dato tuttavia resta ancora lontano da quello del 2019, con un calo che resta di oltre 40 punti percentuali.



Molto bene sull’alto fronte per i movimenti dei viaggiatori italiani: dopo un buon 2020, l’anno in corso ha fatte registrare una crescita di quasi 11 punti percentuali sugli arrivi e di quasi 16 sulle presenze.