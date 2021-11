Corrado, Regione Lazio: “Inaspriamo le sanzioni contro abusivi”

“Stiamo chiudendo la riforma della legge regionale che disciplina il sistema turistico del Lazio. Non è un mero ritocco di norme, ma un cambio vero e proprio di paradigma”. Valentina Corrado, assessore al Turismo della Regione Lazio, ha introdotto così le novità della nuova legge quadro sul turismo.



Una legge che, ha anticipato intervenendo nei giorni scorsi al congresso di Fiavet Lazio seguito da TTG Italia come media partner, “cambia in maniera importante la disciplina che riguarda gli operatori e quindi anche le agenzie di viaggi: sia aumentando le sanzioni previste per contrastare l’abusivismo, sia chiarendo i requisiti che le agenzie devono possedere proprio per disincentivare chi cerca di fare questa attività senza gli oneri di un’impresa regolare”.



Oltre alle nuove regole, Corrado ha annunciato l’intensificazione delle verifiche. “Aiuteremo i sindaci che hanno la responsabilità di effettuare i controlli rimettendo in campo la polizia provinciale. Inoltre gli introiti delle sanzioni rimarranno nelle casse comunali come risorse da destinare al turismo”. A. D. A.