Italian Knowledge Leaders, nasce il tavolo di lavoro permanente

di Amina D'Addario

Condividere, connettere, fare networking. Nasce ufficialmente l’Italian Knowledge Leaders Club, il tavolo di lavoro permanente promosso da Enit e Convention Bureau Italia per accrescere l’attrattività delle nostre destinazioni in ambito mice.

Oltre a istituzioni e operatori, il tavolo vede coinvolti gli Italian Knowledge Leaders, personalità del mondo accademico che per il prestigio e il ruolo ricoperto possono contribuire concretamente ad accrescere il numero di convegni internazionali di rilievo che si svolgono in Italia. “La collaborazione stretta con i professionisti e il mondo accademico - ha sottolineato l'amministratore delegato di Enit Roberta Garibaldi (nella foto) - è di grande supporto all’amplificazione dell'offerta turistica. Per accrescere appuntamenti, convegni e conferenze a beneficio di tutto l'indotto turistico nasce un nuovo modo di fare squadra come e più di prima”.



Secondo una ricerca di Convention Bureau Italia, con circa 1.000 opinion leaders in posizioni decisionali presso associazioni internazionali che organizzano grandi eventi (più di 500 partecipanti) e circa 2.250 presso associazioni che organizzano eventi medi (200-500 partecipanti), la Penisola si piazza al sesto posto a livello mondiale per “capitale umano disponibile”.