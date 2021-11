Scalapay sulle piste da sci con il nuovo Skipasslombardia

Scalapay e Anef Lombardia insieme per rilanciare lo sci sulle montagne di Lombardia grazie al nuovo Skipasslombardia.

L’accordo prevede che tutte le varianti di abbonamento Skipasslombardia siano acquistabili online con la formula di Scalapay. In particolare, le due novità sono rappresentate da Split Season Pass, che viene proposto a un costo di 350 euro e 25 euro per le prime 20 sciate (dalla 21° in poi sono tutte gratuite) e Working Season Pass, 520 euro dilazionabili, valido in tutte le giornate feriali di media e bassa stagione e utilizzabile in modalità pay per use in alta stagione e nei weekend.



Le nuove formule si sommano ad altre due già collaudate: PayPerUse, per sciare ovunque in Lombardia con un’unica tessera, pagando solo per ciò di cui si è effettivamente usufruito e Season Pass, dedicato ai maestri di sci e al mondo dell’agonismo giovanile di Fisi.



Da un lato il logo di Scalapay avrà grande visibilità grazie alla presenza sulle tessere e sulle locandine negli impianti sciistici. Dall’altro la start up si rafforza come strumento nel settore dell’intrattenimento e dello sport. Matteo Ciccalé, partnerships director travel di Scalapay, spiega: "Siamo lieti di incentivare il ritorno sulle piste degli appassionati lombardi e ci fa piacere che Anef metta al centro delle proprie politiche i clienti, offrendo una modalità di accesso e pagamento più sostenibile”.

Massimo Fossati, presidente di AnefSki Lombardia, aggiunge: "Per noi, dopo un anno abbondante di pausa, è importante dare massima flessibilità all’utente e tante opzioni differenziate di prodotto. Scalapay è dunque una bella collaborazione che dà ulteriori opportunità alle montagne lombarde. C’è tanta voglia di tornare a sciare all’aria aperta e in libertà”.