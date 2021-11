L'Enit debutta con un proprio stand al Qatar Travel Mart

Prima assoluta per l’Enit al Qatar Travel Mart, la fiera internazionale del turismo che si svolge a Doha fino a domani, 18 novembre. In fiera è stato allestito un corner dedicato al lifestyle italiano all’insegna della sostenibilità. Il brand Italia è poi presente con video promozionali sul Bel Paese mostrano immagini suggestive della Penisola.

“L'Italia è l'unico Paese europeo presente in fiera e questa potrà essere una buona occasione per promuovere la destinazione – si legge in una nota dell’agenzia -. I numerosi collegamenti aerei, sia diretti con la compagnia qatarina Qatar Airways, sia tramite altri vettori potranno aumentare gli arrivi da questo Paese e dalle nazioni che hanno collegamenti indiretti verso l'Italia. I qatarioti spendono circa 30 milioni di euro in Italia (47 per cento della spesa per motivi di vacanza)”.



Roma, Milano, Venezia e Firenze risultano le città più ricercate su Google dai viaggiatori del Qatar alla ricerca di alloggi. Portofino, Como e Rimini tra le località-gioiello predilette così come le zone dei grandi laghi. “L’Italia punta a conquistare gli oltre 2 milioni di abitanti del Qatar – spiega il presidente Enit Giorgio Palmucci – Il Bel Paese sta diventando una delle mete amate dal turismo arabo. Soprattutto Milano, città prediletta, che per questo è in prima linea per migliorare l'accoglienza di questa tipologia di turismo”.